«Хлеб Украины» в 1-м квартале увеличил убыток на 23%

Государственный оператор зернового рынка Украины «Хлеб Украины» в январе-марте 2013 года получил 1,1 млн грн чистого убытка, что на 23,4% больше, чем в 1-м квартале прошлого года.

Об этом говорится в отчете компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, валовая прибыль предприятия за указанный период снизилась в 3,8 раза – до 32 тыс. грн, а операционный убыток сократился в 2,4 раза – до 1,04 млн грн.

При этом чистый доход «Хлеба Украины» в 1-м квартале составил 32 тыс. грн, что в 3,8 раза меньше, чем в январе-марте 2012 года.

Как сообщал УНИАН,«Хлеб Украины» по итогам 2012 года увеличил чистый убыток до 24,9 млн грн с 2,8 млн грн за 2011 год.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Хлеб Украины" образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.

Основные направления деятельности компании - услуги по приему, переработке, хранению зерновых и масличных культур; закупке зерна у сельхозтоваропроизводителей и населения; выполнение государственных залоговых закупок зерна; производство муки, круп и комбикормов; организация на арендованных землях собственного производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых, а также участие в экспорте зерна.

Компания включает 81 дочернее производственное предприятие, в том числе элеваторы, склады, мельницы, крупяные и комбикормовые заводы, которые действуют в областях Украины.