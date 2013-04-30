Milkiland в прошлом году сократил прибыль на 8,4%

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей сыров и других молочных продуктов компания Milkiland N.V. в прошлом году получила 13,56 млн евро чистой прибыли, что на 1,2 млн евро (или 8,4%) меньше, чем годом ранее.

Об этом сказано в годовом отчете, которым располагает УНИАН.

За отчетный период операционная прибыль выросла на 1 млн евро - до 22,04 млн евро, а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) увеличилась на 10% до 37,89, млн евро на фоне 3% роста выручки до рекордных 287,01 млн евро.

Крупнейшую долю в выручке компании сохранил сегмент производства сыров и масла, на который, однако, пришлось 51% по сравнению с 55% в 2011 году.

В то же время выросла доля сегмента цельномолочных изделий до 40 с 36%, а доля ингредиентов сохранилась на том же уровне – 9%.

64% выручки компания получила от продаж на российском рынке, 32% - на украинском и 4% - на других рынках.

Компания на конец прошлого года оценивала все свои активы в 324,44 млн евро, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Обязательства Milkiland снизились до 145,76 млн евро с 161,86 млн млн евро на конец 2011 года. При этом доля текущих обязательств составляла 67,75 млн евро против 87,95 млн евро.

Чистый долг вырос до 73,1 с 41,9 млн евро.

Согласно отчету, за последние 5 лет компания получила самую большую чистую прибыль в 2010 году - почти 22 млн евро, а самый худший результат был зафиксирован в 2008 году - 16 млн евро убытков.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Milkiland получил почти 15 млн евро чистой прибыли и 280 млн евро выручки, что на треть меньше и на 9% больше соответственно показателей предыдущего года.

Справка УНИАН. Основанный в 1994 году Milkiland владеет 13 заводами (в том числе двумя в России и одним в Польше), на которых производит, главным образом, твердые сыры/масло и цельномолочные продукты, обеспечивающие ему около 90% выручки.

Дебютировавшая в конце 2010 года на Варшавской фондовой бирже компания на вчерашнем закрытии стоила около 85 млн евро, что на около 70% дешевле, чем в первый день торгов.

По последним данным, 73,04% акций компании принадлежали нидерландской 1, Inc. Cooperatief U.A, которую контролируют основатель Milkiland Анатолий Юркевич и Ольга Юркевич, остальные бумаги - free float.