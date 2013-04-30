Агрохолдинг «Овостар Юнион» в 2012 году нарастил чистую прибыль на 20,1%

Один из крупнейших производителей яиц в Украине агрохолдинг «Овостар Юнион» в 2012 году получил 23,997 млн долл. чистой прибыли, что на 20,1% больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Согласно документу, выручка агрохолдинга в 2012 году выросла на 19,2% - до 60,3 млн долл. Валовая прибыль «Овостар Юнион» за указанный период выросла до 29,1 млн долл. против 23,3 млн долл. в 2011 году, а операционная прибыль составила 23,8 млн долл., что на 15,2% больше, чем годом ранее.

Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) агрохолдинга в 2012 году вырос до 27,3 млн долл. с 22,3 млн долл. в 2011 году.

При этом маржа EBITDA по итогу 2012 года выросла на 1% - до 45%.

Справка УНИАН. Входящий в тройку крупнейших производителей яиц в Украине Ovostar около 70% своей выручки получает от продажи яиц. Компания, которая продает большую часть своей продукции под брендом "Ясенсвит", представлена во всех сегментах: от самого дешевого до премиум.

За первые девять месяцев 2012 года компания увеличила чистую прибыль почти на треть - до 14 млн долл. при росте выручки на 16% - до 40 млн долл.