Совет директоров Milkiland рекомендует акционерам выплатить дивиденды по итогам 2012 года

Варшава. Совет директоров одного из крупнейших в Украине производителей сыров и молочных продуктов компании Milkiland рекомендовал акционерам впервые в истории компании выплатить дивиденды по итогам работы в 2012 году.

Об этом сказано в сообщении компании, которым располагает УНИАН.

"Совет директоров Milkiland N.V. на своем собрании 26 апреля 2013 года решил рекомендовать собранию акционеров рассмотреть вопрос изменения дивидендной политики и начать умеренную выплату по результатам работы группы в 2012 году", - отмечают в компании.

Как сообщал УНИАН, Milkiland в 2012 году получил 13,6 млн евро чистой прибыли, что на 8,4%, или 1,2 млн евро, меньше, чем годом ранее.

Акции дебютировавшего на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года Milkiland N.V. с начала года подешевели на треть, провалившись на прошлой неделе почти до исторического минимума своей цены в 10,4 злотого за акцию, достигнутого ранее в конце 2011 года.

На закрытии первого дня торгов бумаги компании стоили 36 злотых, а максимума на уровне 50 злотых достигли в начале 2011 года (1EUR=4,1PLN).

Справка УНИАН. Компания Milkiland, владеющая 10 заводами в Украине, "Останкинским молочным комбинатом" в Москве и Ostrowia в Польше, занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов, которые в прошлом году обеспечили ему 54% и 36% всей выручки соответственно.

Основанная в 1994 году компания привлекла в ходе первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже за 22,4% своих акций около 60 млн евро.

По последним данным, 73,04% акций компании принадлежали нидерландской 1, Inc. Cooperatief U.A, которую контролируют основатель Milkiland Анатолий Юркевич и Ольга Юркевич, остальные бумаги - free float.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международные кредитные рейтинги Украины, регионов, компаний и банков