Российская компания «Орландо» (ТМ "Губернатор Камчатки") может прекратить поставки красной икры в Украину

Производитель красной икры компания «Орландо» (Петропавловск-Камчатский, РФ), представленная на украинском рынке торговой маркой "Губернатор Камчатки", заявила о возможном прекращении поставок красной икры в Украину в новом сезоне, который начнется в июле, из-за конфликта на таможне в Ивано-Франковске, где уже около 1,5 года на таможенном терминале стоит фура с продукцией предприятия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель «Орландо» и собственник торговых марок «Губернатор Камчатки» и «IKRA.UA» Константин Комиссаров.

«Вопрос сейчас стоит не о спасении этой фуры, а вот сейчас придет новый сезон и я, как «Орландо», думаю, а как же мне завозить? Вроде бы есть разрешение СЭС, но вдруг опять перевернется все с ног на голову и мы через другую фирму завезем, а закончится все тем же. Дальше что делать? Уходить в Россию и там только торговать?» - сказал он.

Напомним, коллизия заключается в том, что фура находится на таможенном терминале с ноября 2011 года, срок годности продукта истек в августе 2012 года, при этом владелец продукта не имеет возможности ни утилизировать продукцию, ни отправить ее непосредственно производителю из-за судебных проволочек и ряда других бюрократических процедур.

По данным К.Комиссарова, из-за простоя фуры компания уже понесла убытки в размере 400 млн грн, а предприятие «Камчадал Плюс», которое выполняло функции импортера продукции «Орландо» в Украине, и вовсе обанкротилось.

При этом основатель «Орландо» предупредил о возможных экологических последствиях несвоевременной утилизации пропавшего товара. По его словам, в течение всего времени простоя в холодильном отделении поддерживается необходимый температурный режим, однако если он не будет соблюден, то банки с икрой взорвутся.

«В такой жаре банка вздуется, потом взорвется, потом поползут черви. Если кончится финансирование и мы дальше не будем поддерживать холод в машине, то через три-пять дней в ней все взорвется. Это антисанитария будет полнейшая. Таможню в Ивано-Франковске придется в силу санитарных норм просто закрыть», - предупреждает К.Комиссаров.

Найти выход из сложившейся ситуации, по словам предпринимателя, можно только с помощью волевых решений, принять которые может лишь руководство страны, однако ответа на письма, направленные в Администрацию Президента Украины, Кабинет министров и послу РФ в Украине, пока не последовало.