Агропромышленная группа «Креатив» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 32,7%

Один из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине агропромышленная группа «Креатив» закончила 2012 год с чистой прибылью в размере 531,4 млн грн, что на 32,7% больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в отчете компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, валовая прибыль предприятия в прошлом году выросла на 43,5% - до 1,098 млрд грн, а операционная – увеличилась на 49,8% - до 962,9 млн грн.

При этом чистый доход «Креатива» от реализации продукции за указанный период составил 4,754 млрд грн, что на 77,5% больше, чем в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, «Креатив» планирует разместить евробонды с погашением в 2018 году на сумму 350-400 млн долл. с ориентиром доходности 10,75%.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", "Деликон" и "Дивное".