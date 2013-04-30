1 мая в ряде регинов пройдут грозы, воздух прогреется до +29°

1 мая в западных областях Украины, днем и в северных и Винницкой областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с, при грозах местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 24-29°, в Львовской, Волынской и Ривненской областях 15-20°.

В Киеве и области ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°. В г. Киеве температура ночью 14-16°, днем 26-28°.