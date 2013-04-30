Агрохолдинг «Авангард» выплатил 10 млн долл. процентного дохода по евробондам

Крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине агрохолдинг «Авангард» выплатил 10 млн долл. процентного дохода за пятый купонный период по евробондам с погашением в 2015 году, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, выплата осуществляется по ставке 10% годовых.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года «Авангард» разместил дебютные облигации на 200 млн долл. со сроком погашения в 2015 году.

Агрохолдинг «Авангард» по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль до 228,2 млн долл., что на 16,3% больше, чем в 2011 году. Выручка за этот период увеличилась на 13,7% - до 629,3 млн долл. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) выросла до 279,8 млн долл. с 245,8 млн долл. в 2011 году. Операционная прибыль компании за указанный период выросла 264,5 млн долл., что на 14,2% больше аналогичного показателя 2011 г.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.