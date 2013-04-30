Экс-депутат Татьяна Засуха скупает агрохозяйства в Киевской и Житомирской областях

Антимонопольный комитет предоставил разрешение одному из крупнейших производителей сахара «Агрофирме «Свитанок», подконтрольной экс-депутату от Партии Регионов Татьяне Засухе, присоединить пять сельхозпредприятий в Киевской и Житомирской областях.

Об этом говорится в решении АМКУ, переданном УНИАН.

В частности, к сахаропроизводителю будут присоединены компании Киевской области «Надия» (с. Йосиповка), «Лосятинское» (с.Лосятин), «Пологовское» (с.Ковалевка), «Сухолеское» (с. Сухолесы) и житомирская «Свитанок Плюс» (с. Княжики).

Справка УНИАН. Агрофирма «Свитанок » в 2012 году произвела 68,4 тыс. тонн сахара. Кроме того, компания занимается выращиванием зерново-технических культур, переработкой мяса на собственных мощностях, выпечкой хлебобулочных изделий, производством макарон и др. в Киевской и Житомирской областях.

Татьяна Засуха руководит агрофирмой «Свитанок» с 1993 года. Была народным депутатом III- VI созывов. На парламентских выборах 2012 года Т.Засуха была кандидатом в депутаты в 94 округе Киевской области, однако выборы в этом округе были признаны недействительными.

Во время президентства Леонида Кучмы, с 1996 по 2005 год, ее муж, Анатолий Засуха, выполнял обязанности главы Киевской областной госадминистрации.