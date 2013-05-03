В большинстве регионов уровень воды в реках достиг пика. Развитие водополья продолжается

В большинстве регионов Украины достигнут пик уровня воды в реках, продолжается развитие водополья, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, развитие водополья продолжается в бассейне верхнего Днепра и на Десне, его максимум образуется выше Киевского водохранилища.

Такая же ситуация на Десне в границах Черниговской и Киевской областей. Рост водополья на Днепре в Черниговской области будет длиться до 5 мая, уровень воды в пойме может достигать 2,2 м.

На Десне объем воды в границах Черниговской области будет расти до середины мая, а в Киевской области – до 25 мая.

На территории Киевской области ожидается превышение опасных отметок на 30 см, а в Черниговской – 30 см - 1,7 м.

На Дунае в связи с нагонными восточными ветрами сохраняется опасность затопления низинных участков города Вилково, уровень превышения составляет 4 см.

На Припяти уровень воды превысил средние многолетние значения на 1,4 м, однако максимум водополья уже сформировался и пошел на убыль.