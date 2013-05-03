Городская украинская семья в среднем планирует потратить на пасхальный стол до 1000 грн

Городская украинская семья в среднем планирует потратить на продукты к праздничному пасхальному столу от 500 до 1000 грн.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства AgriSurvey Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Как отметил директор агентства AgriSurvey УКАБ Тарас Гагалюк, на пасхальном столе обязательно будут мясные изделия, на которые среднестатистическая украинская семья планирует потратить около 250 грн. Также украинцы собираются закупить алкогольных напитков на сумму около 150 грн. На молочные продукты, в том числе масло и творог, почти 70% опрошенных граждан планируют потратить не более 100 грн.

По словам эксперта, непременными атрибутами праздника являются пасхи, писанки и крашенки. 78% респондентов планируют не нарушать добрую традицию окрашивания пасхальных яиц, которая началась с ранних христианских времен, при этом около 60% респондентов планируют потратить на яйца не более 30 грн.