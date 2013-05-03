4 мая в Украине - кратковременные дожди с грозами, днем до 30° тепла

4 мая в Украине местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, по данным синоптиков, в субботу сохранится переменная облачность, без осадков, только в западных областях везде, а днем также в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, во время грозы местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Ветер южный с переходом в северо-западной половине на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 25-30°, в западных областях и на побережье морей 19-24°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, во время грозы отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 10-15°, днем 25-30°; в Киеве ночью 13-15°, днем 27-29°.