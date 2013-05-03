Киевлян призывают воздержаться от прогулок в лесу из-за высокой активности клещей

«Киевзеленстрой» призывает жителей столицы воздержаться от прогулок в лесу.

«По данным энтомологов и в связи с перепадами температуры воздуха, начинается повышенная опасность укусов лесных клещей. Именно в период потепления, когда киевляне пытаются отдохнуть от столичной суматохи и загазованности улиц, лесной клещ наиболее агрессивен», - говорится в сообщении пресс-службы коммунального объединения.

Поэтому «Киевзеленстрой» призывает жителей и гостей столицы воздержаться от прогулок лесными опушками и в буферных зонах. А в случае возникновения повышенной температуры тела, головной и мышечной боли после похода в лес рекомендует немедленно обращаться за помощью к врачу.

Как считают в коммунальном объединении, «оптимальным вариантом безопасных выходных являются прогулки по городу или посещение музеев или галерей, часть которых работает бесплатно».