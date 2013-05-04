В Калифорнии более трех тысяч человек борются с крупными лесными пожарами
14:08, 04 мая 2013Агро
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В американском штате Калифорния бушуют шесть крупных лесных пожаров, с огнем борются более трех тысяч пожарных, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Из-за пожара "Спрингс" перекрыт участок магистраль Тихоокеанского побережья. Огонь приближается к северо-западной части Лос-Анджелеса.
Площадь пожара "Спрингс" с утра 3 мая выросла в три раза. В результате пожара повреждены более десятка домов, еще около четырех тысяч домов находятся в опасности.
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