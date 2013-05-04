На Пасху в Украине будет жарко, местами пройдут кратковременные дожди

В некоторых областях Украины в воскресенье, 5 мая, пройдут кратковременные дожди, днем до 24° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 5 мая будет без осадков, лишь ночью на севере Левобережья и Одесской области, а днем в южной части и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, во время грозы местами порывы ветра и шквалы 17-22 м/с.

Ветер северо-западный, на юге и востоке преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в южной части и восточных областях 25-30°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 11-16°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

В столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.