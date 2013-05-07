Fitch снизило рейтинг компании «Агротон» до уровня «CCC» с негативным прогнозом

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента сельскохозяйственного холдинга «Агротон» до уровня «ССС» с «В-», а также национальный рейтинг компании до уровня «ВВ-» с «BBB(ukr)», сообщается в релизе агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Кроме того, агентство присвоило рейтинг «CCC/RR4» евробондам холдинга на сумму 50 млн долл.с погашением в июле 2014 года. Прогноз по всем рейтингам «негативный».

«Снижение рейтингов отражает ухудшение доступности ликвидности, в основном обусловленной осложнением финансирования через Bank of Cyprus и, как следствие, риском не выплатить платежи по купону в середине июля 2013 года», - говорится в релизе рейтингового агентства.

В агентстве отметили ухудшение операционных показателей компании в 2012 году в связи с неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на показатели урожайности, и снижением прибыльности в сегменте птицеводства.

Как сообщал УНИАН, в апреле рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга сельскохозяйственного холдинга «Агротон» до уровня «ССС» с ранее присвоенного «ССС+», указав также на возможность дальнейшего понижения рейтинга.

Рейтинговое агентство оценило уровень ликвидности “Агротона” как “слабый”, а также предполагает возможность дальнейшего снижение рейтинга эмитента до уровня "D", если компания будет иметь проблемы с выплатой по облигациям, назначенной на июль 2013 года.

Аграрная группа "Агротон" разместила дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму 50 млн долл. в июле 2011 года. Выпуск был оценен по номиналу с купоном 12,5% и погашениями раз в полгода. Долговые бумаги прошли листинг на Лондонской фондовой бирже. Лид-менеджерами и организаторами сделки выступили UBS и ВТБ Капитал.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агротон» работает с 1992 года. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Владеет земельным банком около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

«Агротон» в конце октября 2010 года в ходе IPO разместил на Варшавской бирже 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлек около 54 млн долл.

«Агротон» в 2012 году увеличил показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) почти на 75% - до 32,4 млн долл. Выручка компании в 2012 году выросла до 122,6 млн долл. с 122,1 млн долл. в 2011 году. Чистый доход компании в 2012 году увеличился до 20,7 млн долл. с 270 тыс. долл. в 2011 году.