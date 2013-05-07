Присяжнюк: Украина готова создать резервный продовольственный фонд под эгидой ФАО

Украина готова к созданию резервного продовольственного фонда в объеме 5-10 млн тонн зерновых под эгидой Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО – от англ. Food and Agriculture Organization, FAO).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на итоги встречи министра Николая Присяжнюка с директором Всемирной продовольственной программы Эртарин Казин.

«Мы не только обеспечили продовольственную безопасности внутри страны, но и закрепили статус надежного торгового партнера», - цитирует пресс-службе министра.

По его словам, доказательством тому служит тот факт, что в 2012 году отечественные зерновые активно покупались в Европе, хотя еще 5 лет назад европейцы сомневались в качестве украинской продукции. «В 2012 году Европейский союз закупил у нас 7,7 млн тонн зерна, став крупнейшим импортером украинского хлеба», - подчеркнул Присяжнюк и добавил, что Украина постоянно усиливает свои позиции на внешних рынках.

По словам министра, Украина имеет все возможности постоянно обновлять объекты продовольственного фонда и обеспечивать их быстрое перемещение к месту назначения, поскольку в стране есть необходимая инфраструктура. Кроме того, по прогнозам Министерства, Украина может выйти на ежегодный объем производства зерна в 80 млн тонн, их которых 35 млн тонн будут направлены на внутренние потребности, а остальное – на экспорт.

В ходе встречи, стороны отметили, что Украина уже имеет опыт сотрудничества со Всемирной продовольственной программой и ведет работу с производителями на предмет их регистрации как потенциальных экспортеров в Глобальной торговой сети ООН. Это позволит активизировать участие украинских компаний в гуманитарных программах Организации объединенных наций. При этом основными экспортными товарами видятся пшеница, масло и сахар.

Присяжнюк в ходе встречи заверил Казин в том, что Украина всячески поддерживает инициативы Всемирной продовольственной программы, направленные на сотрудничество в борьбе с бедностью и голодом в мире.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала 2012-2013 маркетингового года (МГ, 1 июля 2012 г. - 1 июня 2013 г.) по состоянию на 22 апреля поставила на внешние рынки 20,5 млн тонн зерновых, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, при этом объем поставок зерна с начала апреля составил 1,05 млн тонн.