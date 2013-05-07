Украина временно запретила ввоз свинины из Беларуси

Украина временно запретила ввоз из Беларуси свинины, а также мяса других животных и мясопродуктов, подверженных риску заражения африканской чумой свиней (болезни Монтгомери), сообщается на официальном сайте Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о гибели животных в Барановичском районе Республики Беларусь и подозрениями в распространении африканской чумы свиней, распоряжением заместителя главного государственного инспектора ветеринарной медицины временно запрещается ввоз из этой страны (Беларуси - УНИАН) в Украину животных, подверженных болезни, продукции и сырья из мяса этих животных», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году случаи возникновения болезни были зафиксированы на территории Российской федерации – в том числе вблизи границ Украины.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.