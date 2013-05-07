Агрохолдинг Agroton в 2012 году получил прибыль в размере 6,8 млн долл.

Варшава. Одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний в Украине Agroton в прошлом году получила 6,787 млн долл. чистой прибыли по сравнению с 2,105 млн долл. убытка годом ранее.

Об этом сказано в годовом отчете компании, которым располагает УНИАН.

В прошлом году компания увеличила операционную прибыль до 16,456 млн долл. с 6,013 млн долл. на фоне снижения валовой прибыли до 18,898 млн долл. с 27,863 млн долл.

Выручка в прошлом году снизилась до 88,001 млн долл. с 99,738 млн долл.

Agroton оценивал свои активы на конец прошлого года в 187 млн долл., что на около 7 млн долл. больше, чем годом ранее.

Обязательства компании практически не изменились, составив 60,5 млн долл. Задолженность по кредитам и займам снизилась до 52,5 с 54,7 млн долл. При этом, часть краткосрочной задолженности уменьшилась до 4 млн долл. с 6,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Agroton увеличил чистую прибыль в почти 60 раз - до 15,7 млн долл. при росте выручки на около 25% - до 122,1 млн долл.

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре Agroton Public Limited, которая владеет сельскохозяйственными активами в Украине, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года.

Agroton называет себя четвертым крупнейшим сельхозпроизводителем в Украине и шестым крупнейшим производителем в Европе по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже.

Основанная в 1992 году компания, по последним данным, арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.