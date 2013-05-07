Экспорт зерновых с начала маркетингового года составил 21 млн тонн

Экспорт зерновых, по состоянию на 7 мая, с начала маркетингового года (МГ, 1 июля 2012 г. - 1 июня 2013 г.) составил 21 млн тонн, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

При этом объем экспорта пшеницы, как следует из сообщения, составил 6,5 млн тонн, в том числе продовольственной – 5,6 млн тонн, экспорт ячменя – 2 млн тонн, экспорт кукурузы – 12 млн тонн. Экспорт масличных культур составил 2,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 апреля, Украина поставила на внешние рынки 20,5 млн тонн зерновых, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, при этом объем поставок зерна с начала апреля составил 1,05 млн тонн.