Принц Чарльз сворачивает свой "овощной" бизнес из-за экономической ситуации в Британии

Принц Великобритании Чарльз вынужден закрыть свой овощной магазин из-за плохой экономической ситуации в стране, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

В магазине The Veg Shed продавались экологически чистые овощи и фрукты «уродливой формы», выращенные на фермах.

«Закрытие магазина - это ответ на потребительские запросы», - сказала пресс-секретарь принца.

Она отметила, что продукты там стоили дороже, чем в местных супермаркетах, а также их по-прежнему можно заказать в коробках он-лайн.