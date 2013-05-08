Суд признал банкротом два дочерних предприятия «Хлеба Украины» в Днепропетровской области

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротами и открыл ликвидационную процедуру дочерних предприятий госпредприятия «Хлеб Украины» «Мировский элеватор» и «Баливский комбинат хлебопродуктов» в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщениях, опубликованных в газете «Урядовый курьер» (№82 от 8 мая 2013 года).

Согласно сообщениям, данные постановления суд вынес 23 апреля 2013 года.

Ликвидатором «Мировского элеватора» (с. Мировое, Томаковский район) назначен арбитражный управляющий Дмитрий Кучеренко.

Ликвидатором «Баливского комбината хлебопродуктов» (с. Партизанское, Днепропетровский район) назначен глава ликвидационной комиссии должника Петр Вовчук.

Напомним, Кабинет министров постановлением №764 от 11 августа 2010 года решил создать на базе Государственной акционерной компании "Хлеб Украины" государственное предприятие «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Уставный капитал нового предприятия формируется путем передачи целостных имущественных комплексов дочерних предприятий ГАК "Хлеб Украины", которые ликвидируются, с последующим образованием на их базе обособленных подразделений предприятия. В число ликвидируемых предприятий входят «Баливский комбинат хлебопродуктов» и «Мировский элеватор».

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Хлеб Украины" образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.

Основные направления деятельности компании - услуги по приему, переработке, хранению зерновых и масличных культур; закупке зерна у сельхозтоваропроизводителей и населения; выполнение государственных залоговых закупок зерна; производство муки, круп и комбикормов; организация на арендованных землях собственного производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых, а также участие в экспорте зерна.

Компания включает 81 дочернее производственное предприятие, в том числе элеваторы, склады, мельницы, крупяные и комбикормовые заводы, которые действуют в областях Украины.

«Хлеб Украины» в январе-марте 2013 года получил 1,1 млн грн чистого убытка, что на 23,4% больше, чем в 1-м квартале прошлого года.