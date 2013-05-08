"Виннифрут" в 2012 году увеличил убытки на 66% - до 14,87 млн грн

В 2012 году компания "Виннифрут" увеличила убытки на 65,8%, или на 5,9 млн грн по сравнению с 2011 годом – до 14,87 млн грн.

Об этом сказано в финансовом отчете компании.

В 2012 году чистый доход от реализации продукции сократился на 95,7%, или на 25,1 млн грн по сравнению с 2011 годом – до 1,131 млн грн.

Валовый доход сократился на 95,75% или на 30,561 млн грн – до 1,357 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году компания "Виннифрут" увеличила убытки в 8,7 раз или на 7,032 млн грн по сравнению с 2010 годом – до 8,966 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО "Виннифрут" (Калиновка, Винницкой области) создано в 2000 году на базе завода по производству соков и безалкогольных напитков. В состав компании входят 9 дочерних предприятий и 3 завода. Компания делает соки под ТМ "Винни", "Соки Украины", "Каротинка", сладкие газированные напитки, сокосодержащие напитки и питьевую минеральную воду "Винни-Еко", а также соковые концентраты, яблочный пектин и фруктовые пюре. 15,6% акций компании принадлежат Главе набсовета предприятия Анатолию Гончаруку, еще 13,7% - Garlini Investents Limited (Кипр).