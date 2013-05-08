За 4 месяца в бюджеты поступило 22,6 млн грн возмещения потерь сельхозпроизводителей

В Украине за январь-апрель 2013 года в бюджеты разных уровней поступило 22,6 млн грн в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы использовано 22,4 млн грн. В частности, на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных нужд использовано 53,1 тыс. грн, на улучшение сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий - 760,8 тыс. грн, на разработку рабочих проектов землеустройства по охране земель - 733,1 тыс. грн, на проведение мероприятий по охране земель — 2,4 млн грн.

Также 6,5 млн грн направлено на проведение нормативной денежной оценки земель и 11,9 млн грн - на инвентаризацию земель.

По данным ведомства, с начала текущего года из сельского и лесохозяйственного производства изъято 508,19 га земель. Из них 90,7% - сельскохозяйственные угодья и 9,3% - лесные угодья. Начислены потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства на сумму 24,6 млн грн.

В Госземагентстве отметили, что на сегодня в Украине на специальных счетах соответствующих местных советов находится 529,2 млн грн, из них на депозитных счетах в учреждениях банка — 131,5 млн грн, поступивших в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала года, по состоянию на 28 марта 2013 года, в бюджеты разных уровней поступило 14,4 млн грн в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.