Вопрос экспорта кондитерских изделий в Беларусь будет решен в ходе межправительственных переговоров

Правительство Украины намерено провести переговоры с правительством Беларуси для разрешения проблем на таможне, возникших при ввозе кондитерской продукции из Украины в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, отвечая на вопросы журналистов после посещения народного мемориала в память о погибших во время Великой Отечественной войны в селе Мрыги (Конча-Заспа).

«У нас планируется встреча - межправительственная комиссия будет работать. На следующей неделе я соберу все вопросы, и буду решать с правительством Беларуси», - сказал Арбузов.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы ассоциации «Укркондпром» Александра Балдинюка, остановка украинских грузов с кондитерскими изделиями на границе с Беларусью для проведения таможенного осмотра может повлечь за собой потери для отечественных кондитерских предприятий в размерах до 50 млн грн, поскольку сейчас экспорт в эту страну полностью заблокирован.

«Наши грузы попали под усиленный таможенный осмотр», - сказал Балдинюк.

При этом он отметил, что законодательство Беларуси позволяет проводить подобные расширенные осмотры, однако в данной ситуации речь идет о нетарифных методах ограничения экспорта.

Балдинюк проинформировал, что в апреле украинские кондитеры планировали поставить на рынки Беларуси 3 тыс. тонн сладких изделий.

Выручка производителей от поставки кондитерских изделий на рынки Беларуси в 2012 году составила 1,5 млрд грн.