Власти Северной Кореи требуют от населения богатого урожая риса

Власти Северной Кореи требуют от населения добиваться богатого урожая риса.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», государственная пресса подчеркивает, что сложившаяся ситуация требует полной продовольственной независимости КНДР. Отмечается, что если в стране будет достаточно еды, то она и дальше может добиваться экономического прогресса при одновременном укреплении сил ядерного сдерживания.

Международное сообщество неоднократно советовало Пхеньяну накормить свой народ, который нередко страдает от голода.

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