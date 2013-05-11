Власти Северной Кореи требуют от населения богатого урожая риса
11:30, 11 мая 2013Агро
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Власти Северной Кореи требуют от населения добиваться богатого урожая риса.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», государственная пресса подчеркивает, что сложившаяся ситуация требует полной продовольственной независимости КНДР. Отмечается, что если в стране будет достаточно еды, то она и дальше может добиваться экономического прогресса при одновременном укреплении сил ядерного сдерживания.
Международное сообщество неоднократно советовало Пхеньяну накормить свой народ, который нередко страдает от голода.
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