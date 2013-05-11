В воскресенье в Украине будет жарко - до 30°

В воскресенье, 12 мая, в Украине ожидается малооблачная сухая погода.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, днем 25-30°, на побережье морей и в горных районах 19-24°.

В Киеве и области в воскресенье ожидается малооблачная сухая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 25-30°, в Киеве ночью 13-15°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях составляет 16-20°, в районе Мысового 13°; в Днепре возле Киева 20°.