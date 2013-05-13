Nemiroff начала экспорт продукции в Албанию и Камбоджу

Украинская водочная компания Nemiroff, один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине, начала поставки продукции в Албанию и Камбоджи, расширив рынок сбыта до 80 стран.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании Nemiroff.

По сообщению, дистрибьютором напитков Nemiroff в Албанию стала компания LP Inh. Armando Ndoka e.K. Напитки компании представлены в розничных сетях, в магазинах для военнослужащих, специальных албанских «военторгах», а также в сети duty free.

Также 80-м рынком сбыта для компании Nemiroff стала Камбоджа. Компания пока начала поставлять в эти страны водку Nemiroff Original. Кроме этого, в Камбоджу будут поставляться Nemiroff Delikat, Nemiroff Premium, «Украинская пшеница», а также линейка зерновых водок «Немировская», «Украинская медовая с перцем, «Лимон», «Украинская березовая особая» и «Клюква на коньяке».

Каналы дистрибуции, которые будут использоваться на рынке Камбоджи – крупные сети супермаркетов, оптовые и розничные магазины, специализированные магазины по продаже алкоголя, так называемые liquor shops. Также продукция будет представлена в сети КаБаРе. Партнером-импортером компании Nemiroff в Камбодже стала компания Season Hong Trading Cooperation LTD, основанная более 30 лет назад в провинции Шенжень (Китай).

«Международный бренд Nemiroff широко представлен в мире. Более того, из года в год мы не просто расширяем рамки присутствия бренда, но и удерживаем лидерские позиции, как на внутреннем, так и на внешних рынках», – прокомментировал председатель совета директоров компании Nemiroff Александр Глусь.

Справка УНИАН. Компания Nemiroff – один из крупнейших мировых производителей алкоголя. Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 29 позиций. Основные марки – «Украинская медовая с перцем», Nemiroff Original, «Украинская березовая особая», Nemiroff Premium и Nemiroff LEX и LEX Ultra.

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Компания производит продукцию на 2 ликероводочных заводах в г.Немиров (Винницкая обл., Украина). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликероводочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»). В Беларуси Nemiroff разливает продукцию на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).