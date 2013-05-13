Урожайность яровых зерновых из-за засухи может снизиться на 30% - Гидрометцентр

Высокая температура воздуха и длительное отсутствие осадков на территории Украины могут стать причиной падения урожайности яровых зерновых культур на 30%. Об этом УНИАН сказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«Условия для формирования полноценного урожая на данный момент неблагоприятные. Если до 20 мая пройдут нормальные дожди, то ситуация стабилизируется. А если не будет, то потери урожайности яровых зерновых могут составить 30%», - сказала Адаменко.

Эксперт также отметила, что, даже если выпадет достаточное количество осадков, то рассчитывать на хороший урожай яровых зерновых украинским аграриям не придется. Особенно сложная ситуация сложилась в восточных областях Украины, где вследствие длительной засухи пришлось остановить сев яровых культур, так как верхний слой почвы слишком сухой для проведения посевной.

При этом, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, засушливые явления пока не причинили вреда озимым культурам.

«Состояние озимых культур благодаря запасам влаги, которые набрались за зиму, не вызывает тревоги», - сказал он журналистам на брифинге в понедельник.

Как сообщал УНИАН, к 7 мая сев яровых зерновых и зернобобовых был проведен на территории 6,8 млн га, что составляет 84% от прогноза. Что касается озимых, то к указанной дате в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось 93,6% площадей.

Всего под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры.

Прогноз пересева озимых составляет 300-500 тыс. га против 2 млн га в 2012 году.