«Милкиленд» планирует сменить двух директоров

Молочная группа компаний с активами в Украине, РФ и Польше «Милкиленд» в ходе собрания акционеров, которое назначено на 21 июня, рассмотрит вопрос о назначении неисполнительными директорами Юрия Логуша и Виталия Струкова.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании.

Согласно сообщению, Логуш более 15 лет (до 2011 года) возглавлял компанию «Крафт Фудз Украина», после чего менее года занимал пост директора по маркетингу и продажам «Мироновского хлебпродукта». В настоящее время является проректором «Украинского католического университета».

Струков работает управляющим директором, главой департамента инвестиционно-банковских услуг инвестиционной компании Concorde Capital.

При этом акционеры «Милкиленда» планируют уволить двух неисполнительных директоров - Фредерика Эйхнера и Герарда Хиринка.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» (место регистрации – Голландия) – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию более чем в 30 стран мира.

В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются по всей стране под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В России «Милкиленд» производит молочные продукты под торговой маркой «Останкинская» на московском ОАО «Останкинский молочный комбинат».

В 2010 году Milkiland N.V. в рамках IPO продала на Варшавской бирже 22% акций за 80 млн долл. C декабря 2010 года акции находятся в листинге этой биржи.