Госветфитослужба сняла запрет на ввоз в Таможенный Союз мяса двух компаний

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба отменила ограничения на ввоз говядины и мяса птицы в Таможенный Союз (ТС), введенные 2 мая текущего года, для компаний «Тавр-Плюс» и «Элитекс» (обе - Донецкая обл.), говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее, согласно сообщению, запрет на экспорт указанной продукции сохраняется для «Мироновского хлебопродукта» (ТМ «Наша ряба») и «Агромарса» (ТМ «Гавриловские курчата»).

В Госветфитослужбе объяснили, что ограничение поставок мяса птицы на рынки ТС обусловлено обнаружением в нем сальмонеллы и листерии. При этом запрет введен на неопределенный срок.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба 2 мая 2013 года ограничила поставки продукции животноводства в страны Таможенного союза для четырех предприятий в связи с несоответствием их продукции микробиологическим показателям.