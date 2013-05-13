Присяжнюк хочет продавать больше зерна в страны Персидского залива

В ходе рабочей поездки правительственной делегации Украины в Катар, которая состоялась 10 мая, украинская сторона обсудила с представителями катарских властей и бизнеса возможность активизации торговли зерном из Украины в странах Персидского залива.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в частности, был рассмотрен вопрос о строительстве портовых и элеваторных мощностей в Катаре, которые будут ориентироваться на украинскую кукурузу и ячмень, что позволит Украине расширить свое присутствие на рынке этих стран.

«Главное направление развития сотрудничества между Украиной и Катаром в аграрном секторе - развитие логистики зернового рынка. И Украина, и Катар сегодня заинтересованы в создании новых портовых мощностей. Для нас это прежде всего одно из перспективных направлений расширения торговли», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

В ведомстве также сообщили, что результатом переговоров между Украиной и Катаром стала договоренность о создании межправительственных рабочих групп по расширению торговли агропродукцией и привлечению инвестиций в развитие продовольственной логистики в Украине.

Справка УНИАН. По данным Гостаможни, в 2012 году Украина выручила от поставки товаров на рынок Катара 6,6 млн долл., что в 3,7 раза меньше, чем в 2011 году. При этом импорт из Катара в Украину в денежном выражении составил 16,5 млн долл., что превышает показатели 2011 года на 5,4%.

Гостаможня не предоставляет данных об экспорте украинского зерна в Катар в 2012 году, за исключением сорго, поставки которого в прошлом году составили 132 тонн.