В Одесской области в июле после нескольких лет простоя возобновит работу сырный завод

В Болградском районе Одесской области в июле 2013 года возобновит работу крупный сырный завод.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации со ссылкой на председателя Болградской райадминистрации Михаила Садаклиева.

По его словам, предприятие простаивало годы, а сейчас на нем завершаются ремонтные работы, производится монтаж технологических конструкций.

Садаклиев подчеркнул, что этот объект имеет большое значение как для Болградского района, так и для всей Одесской области: «Возобновление работы сырного завода дает стимул для дальнейшего увеличения поголовья молочного животноводства. Очень заинтересовано и население в появлении отечественной сырной продукции».

Болградский сырный завод будет производить как твердые сыры, так и мелкую фасованную молочную продукцию.

«На первом этапе работы завода появятся новые рабочие места для нескольких десятков сотрудников. Однако в ближайших планах - работу сотням специалистов», - сообщили в пресс-службе.