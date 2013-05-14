Агрохолдинг «Укрлендфарминг» доразместил 5-летние евробонды на 150 млн долл.

Крупнейший агрохолдинг в Украине «Укрлендфарминг» доразместил евробонды на 150 млн долл. с погашением в 2018 году и доходностью 10,875%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Андеррайтерами выпуска выступили Deutsche Bank и Sberbank CIB.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе генерального директора и собственника «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, облигации преимущественно были размещены среди инвесторов из Ближнего Востока и Европы.

Кроме того, в пресс-службе, ссылаясь на слова Бахматюка, отметили, что часть денег, привлеченных в ходе дебютного размещения, а также вновь привлеченные средства «Укрлендфарминг» направит на капитальные затраты, в первую очередь – строительство элеваторов, а также на новые приобретения на рынке. К тому же, компания планирует инвестировать в создание собственного парка из 3 тыс. железнодорожных зерновозов.

«Все это является частью нашей стратегии по созданию на базе «Укрлендфарминга» трейдера, который бы продавал на мировых рынках порядка 5 млн тонн зерновых в год. В 2013 году мы планируем войти в тройку крупнейших экспортеров зерновых из Украины и поставить на внешние рынки 2,5 млн тонн, из них 1,5 млн тонн собственного производства. Впервые 500–700 тыс. тонн будут отправлены в Китай», - цитирует пресс-служба бизнесмена.

Как сообщал УНИАН, в марте «Укрлендфарминг» разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых при первоначальном плане разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентиром доходности 10,5-11%.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.