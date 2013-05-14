«Украгролизинг» в І квартале нарастил убыток в 7,4 раза

Национальная акционерная компания «Украгролизинг» в январе-марте 2013 года получила чистый убыток в размере 5,2 млн грн, что в 7,4 раза больше, чем в 1 квартале 2012 года.

Об этом говорится в отчете компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, валовая прибыль «Украгролизинга» за указанный период сократилась на 29,3% - до 1,6 млн грн, а операционный убыток составил 14,2 млн грн, что 40,7% больше, чем в январе-марте 2012 года.

При этом чистый доход от реализации товаров, услуг, работ компании в 1 квартале текущего года уменьшился в 2,5 раза – до 11,8 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.