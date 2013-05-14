Агрохолдинг «Овостар Юнион» может отказаться от выплаты дивидендов за 2012 год

Совет директоров одного из крупнейших производителей яиц в Украине агрохолдинга «Овостар Юнион» предлагает акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2012 год, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, данный вопрос внесен в повестку дня собрания акционеров компании, которое состоится 25 июня текущего года.

Как сообщал УНИАН, «Овостар Юнион» в 2012 году получил 23,997 млн долл. чистой прибыли, что на 20,1% больше, чем годом ранее. Выручка агрохолдинга в 2012 году выросла на 19,2% - до 60,3 млн долл. ЕBITDA компании в 2012 году выросла до 27,3 млн долл. с 22,3 млн долл. в 2011 году. При этом маржа EBITDA по итогам 2012 года выросла на 1% - до 45%.

Справка УНИАН. Группа компаний Ovostar Union - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц страны. В 2011 году Ovostar Union осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании) по максимально заявленной цене. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».