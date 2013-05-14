Украина в 1-м квартале существенно нарастила экспорт овощей

Украинские сельхозпроизводители в январе-марте 2013 года значительно увеличили поставки овощей на внешние рынки, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, экспорт картофеля вырос в 5,8 раза – до 7 тыс. тонн, помидоров – почти на 60%, до 815 тонн, капусты – почти в 2 раза, до 2,1 тыс. тонн, моркови, репы, свеклы, редьки и сельдерея – в 75 раз, до 8,8 тыс. тонн, а экспорт лука составил 36,4 тыс. тонн, что в 127 раз больше, чем в первом квартале прошлого года.

При этом в ведомстве отметили сезонное подорожание овощей, однако прогнозируют стабильную цену на этот товар в будущем.

«В апреле произошел сезонный рост стоимости овощей. Хотя, по данным Госкомстата, их цена все равно ниже прошлогодней на 16,6%. Сейчас мы ожидаем новый урожай, поэтому цена будет стабильной», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2012 году Украина выручила от экспорта овощей 138,5 млн долл., что на 4,2% больше, чем годом ранее. При этом импорт овощей обошелся стране в 146,7 млн долл, что на 10,1% больше, чем в 2011 году.

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