Агрохолдинг «Астарта» в І квартале увеличил прибыль на 33% - до 11,4 млн евро

Крупнейший производитель сахара в Украине агрохолдинг «Астарта» в январе-марте 2013 года получил неаудированную чистую прибыль в размере 11,4 млн евро, что на 33,1% больше, чем в 1-м квартале 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, доход «Астарты» за отчетный период вырос на 29,5% - до 83,3 млн евро, в то время как валовая прибыль сократилась на 4,4% - до 17,9 млн евро.

При этом показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA), в 1-м квартале т.г. составил 23,2 млн евро, что на 27% больше, чем в январе-марте прошлого года. Маржа EBITDA осталась на прежнем уровне - 28%.

Рост выручки «Астарта» объясняет хорошими показателями в растениеводстве и животноводстве, а также ростом экспорта на 48%. Выручка от реализации продукции растениеводства в 1-м квартале т.г. составила 35 млн евро, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тоже время, в компании отметили, что украинский рынок сахара продолжает находиться в сложной ситуации, обусловленной перенасыщением этим товаром и вследствие низких цен на него. Тем не менее, выручка компании от продаж сахара в январе-марте текущего года осталась стабильной и составила 31 млн евро.

Что касается молочного сегмента, то выручка холдинга от реализации молока в 1-м квартале т.г. выросла на 22% - до 10 млн евро. Поголовье коров за указанный период составило 15,3 тыс. голов, что на 4% больше, чем в январе-марте 2012 года.

Справка УНИАН. «Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО «Полтавазернопродукт», ООО «АФ им. Довженко» и ООО «Добробут»; одно в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и одно в Хмельницкой области - ООО «Волочиск-Агро».

«Астарта» владеет 8 сахарными заводами, способными перерабатывать 12 млн тонн свеклы в год. В 2011 году, благодаря производству 370 тыс. тонн сахара, компания заняла долю в 16% на этом рынке Украины.

Компания арендует 245 тыс. га земли, также занимается растениеводством и животноводством.