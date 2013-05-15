Молочная группа «Милкиленд» в І квартале сократила прибыль в 1,9 раза

Молочная группа компаний с активами в Украине, России и Польше - «Милкиленд» в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль в размере 0,98 млн евро, что в 1,9 раза меньше, чем в 1-м квартале 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, падение чистой выручки компания связывает со снижением операционной прибыли, которая за отчетный период составила 2,1 млн евро, что на 40% меньше, чем в январе-марте 2012 года. При этом валовая прибыль холдинга сократилась на 3,4% - до 14,5 млн евро.

Выручка «Милкиленда» в 1-м квартале 2013 года составила 71,1 млн евро, что на 5% больше, чем в январе-марте прошлого года.

Ухудшение финансовых показателей в «Милкиленде» объясняют ростом мировых цен на молоко, сезонной нехваткой сырья в России и Украине, а также убыточностью польского предприятия «Островия», купленного холдингом в 2012 году. К тому же, в условиях роста цен на сырье, «Милкиленд» оптимизировал расходы, в частности, изменив ассортимент выпускаемой продукции.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» (место регистрации – Голландия) – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию более чем в 30 стран мира.

В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются по всей стране под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В России «Милкиленд» производит молочные продукты под торговой маркой «Останкинская» на московском ОАО «Останкинский молочный комбинат».

В 2010 году Milkiland N.V. в рамках IPO продала на Варшавской бирже 22% акций за 80 млн долл. C декабря 2010 года акции находятся в листинге этой биржи.