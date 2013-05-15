Производитель яиц «Овостар Юнион» в І квартале сократил прибыль на 43%

Один из крупнейших производителей яиц в Украине агрохолдинг «Овостар Юнион» в январе-марте 2013 года получил неаудированную чистую прибыль в размере 5,1 млн долл., что на 42,5% меньше, чем в 1-м квартале 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка холдинга за отчетный период выросла на 12,6% - до 17,7 млн долл. При этом валовая прибыль «Овостар Юнион» в 1-м квартале т.г. сократилась на 25,5% - до 7,1 млн долл., а операционная - упала на 41,2% - до 5,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, «Овостар Юнион» в 2012 году получил 23,997 млн долл. чистой прибыли, что на 20,1% больше, чем годом ранее. Выручка агрохолдинга в 2012 году выросла на 19,2% - до 60,3 млн долл. Валовая прибыль «Овостар Юнион» за указанный период выросла до 29,1 млн долл. против 23,3 млн долл. в 2011 году, а операционная прибыль составила 23,8 млн долл., что на 15,2% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA агрохолдинга в 2012 году вырос до 27,3 млн долл. с 22,3 млн долл. в 2011 году.

Справка УНИАН. Группа компаний Ovostar Union - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц в стране. В 2011 году Ovostar Union осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании) по максимально заявленной цене. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».