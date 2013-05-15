Азаров заверил, что большая вода Украине больше не угрожает

Влияние весеннего паводка в стране удалось минимизировать, заявил в среду во время заседания правительства премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер отметил, что непростой период пропуска весенней большой воды, которая была самой высокой за последние годы, завершился. «Благодаря своевременной и правильной организации противопаводковых мероприятий, надлежащему взаимодействию центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления удалось минимизировать влияние весеннего паводка», - сказал Азаров.

Он поблагодарил за хорошую организацию работы межведомственный оперативный штаб во главе с вице-премьер-министром Александром Вилкулом, личный состав Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также другие службы, которые принимали участие в пропуске половодья.

Азаров также отметил, что майские праздники в стране прошли спокойно, в хорошей атмосфере, и никаких чрезвычайных событий в стране не случилось.