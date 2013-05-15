Аграрии просят Януковича о 5-летнем моратории на пересмотр налогового законодательства

Украинские аграрные ассоциации обратились к Президенту Виктору Януковичу с просьбой ввести мораторий на внесение изменений в налоговое законодательство для агропромышленного комплекса, сообщила УНИАН пресс-служба Аграрного союза Украины.

Согласно сообщению, аграрии также просят главу государства отменить обязательную сертификацию качества зерна, отсрочить штрафные санкции за отсутствие разработанных проектов землеустройства до 1 января 2016 года, а также создать рабочую группу в составе Минагропрода, Госземагентства, Государственной регистрационной службы по профильным ассоциациям для решения проблем с регистрацией земельных участков и прав на них.

Кроме того, ассоциации призывают Януковича создать Координационный совет по вопросам аграрной политики при Президенте Украины, который должен поспособствовать развитию продуктивного диалога между властью и представителями аграрного сектора.

«В странах Европы и постсоветского пространства государственная поддержка АПК в несколько раз больше, чем в Украине, что значительно снижает конкурентоспособность отечественного аграрного сектора. Поэтому украинские аграрии возлагают значительные надежды на органы законодательной и исполнительной власти по решению проблемных вопросов отрасли и стимулирования ее развития », - цитирует пресс-служба главу Совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александра Бакуменко.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года десять аграрных ассоциаций Украины направили письмо Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову и главе Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой посодействовать сохранению фиксированного сельскохозяйственного налога и льгот по уплате налога на добавленную стоимость для сельхозпроизводителей, поскольку их отмена приведет к стагнации аграрного сектора страны.

По словам гендиректора УКАБ Владимира Лапы, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн. При этом количество убыточных сельхозпредприятий вырастет до 50% с 17-30%.Сокращение валового объема производства сельхозпродукции составит 8-10%.

Справка УНИАН. Национальным планом действий на 2013 год предусмотрено внесение на рассмотрение Верховной Рады проекта закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования фиксированного сельскохозяйственного налога и пересмотра льгот по оплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия.

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