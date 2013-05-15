«Агролига» в 1-м квартале увеличила чистую прибыль в 5,5 раза

Группа компаний «Агролига», один из крупных отечественных аграрных холдингов, в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль в размере 327 тыс. евро, что в 5,5 раза больше, чем в 1-м квартале 2012 года, говорится в финансовом отчете компании, которым располагает УНИАН.

Согласно документу, выручка от продаж компании за указанный период сократилась на 32,5% - до 1,9 млн евро. Валовая прибыль «Агролиги» выросла в 5,5 раза – до 328 тыс. евро, а операционная – увеличилась в 2,8 раза – до 383 тыс. евро.

Сокращение выручки компания объясняет низкими запасами сельхозпродукции урожая 2012 года. В то же время рост чистой прибыли связан с переориентацией «Агролиги» на переработку подсолнечника в период осени 2012 – зимы 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Агролига» в 2012 году увеличила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом – до 3,16 млн евро. Выручка компании увеличилась до 16,5 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем в 2011 году. Валовая прибыль предприятия по итогам 2012 года выросла на 87% по сравнению с 2011 годом и составила 3,17 млн евро. Операционная прибыль «Агролиги» увеличилась до 3,5 млн евро с 1,9 млн евро в 2011 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские компании за семь лет привлекли на Варшавской бирже более 700 млн долл.

Справка УНИАН. Группа компаний "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года.

Агрохолдинг обрабатывает 7,2 тыс. га земли в Харьковской области. Предприятия холдинга занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.

В начале прошлого года "Агролига" через зарегистрированный на Кипре холдинг Agroliga Group PLC дебютировала на альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect.