Агрхолдинг KSG Agro в І квартале нарастил прибыль до 1,8 млн долл.

Агрохолдинг KSG Agro в январе-марте 2013 года получил 1,8 млн долл., неаудированной чистой прибыли, что на 1,3% больше, чем в 1-м квартале 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка холдинга за указанный период выросла в 1,8 раза – до 8,2 млн долл. Операционная прибыль компании в 1-м квартале составила 3,7 млн долл., что почти на 54% больше, чем в январе-марте 2012 года.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции.

За 9 месяцев 2012 года компания сократила чистую прибыль на более 40% - 10,5 млн долл. Финансовые отчет за 2012 год компания еще не опубликовала.