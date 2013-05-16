«Индустриальная молочная компания» в І квартале увеличила прибыль втрое

Один из крупнейших производителей молока в Украине агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» (ИМК) в январе-марте 2013 года получил чистую прибыль в размере 282 тыс. долл., что в 3 раза больше, чем в 1-м квартале 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка холдинга за указанный период выросла в 1,9 раза – до 35,2 млн долл. Валовая прибыль компании увеличилась в 3,4 раза – до 6,9 млн долл., а операционная – составила 2,2 млн долл., что в 4,4 раза больше, чем в январе-марте 2012 года.

Показатель объёма прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) «ИМК» в 1-м квартале т.г. вырос в 2,1 раза – до 5,1 млн долл.

В компании отметили, что большую часть выручки в 1-м квартале обеспечили продажи кукурузы. В январе-марте т.г. «ИМК» реализовала 103,9 тыс. тонн этой культуры, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, выручив от продажи 27,2 млн долл. против 8,4 млн долл. в январе-марте 2012 года.

Выручка от продажи молока выросла на 28% - до 2,2 млн долл. При этом объемы продаж компания не сообщает.

Существенно «ИМК» увеличила в 1-м квартале продажи пшеницы – до почти 2 тыс. тонн против 57 тонн в январе-марте прошлого года. Выручка от реализации этой культуры составила 386 тыс. долл., что почти в 43 раза больше, чем за аналогичный период 2012 года. Кроме того, на 19% выросла выручка от реализации сои – до 1,6 млн долл. от продажи 3,5 тыс. тонн.

В то же время, «ИМК» за указанный период значительно сократила продажи подсолнечника, выручив от реализации 43 тыс. долл., тогда как в 1-м квартале 2012 года компания продала его на 5,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «ИМК» в 2012 году получил 18,715 млн евро чистой прибыли, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Валовая прибыль увеличилась до 34,8 с 27,7 млн евро (+25%) на фоне роста операционной прибыли на 24% - до 23,7 млн евро. Выручка компании выросла в 3,7 раза - до 75,3 млн евро.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году «Индустриальная молочная компания» кроме производства молока занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур. По последним данным за 2012 год, компания арендовала в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 82,7 тыс. га земли и владела складскими помещениями мощностью хранения 223 тыс. тонн. В 2012 году компания планирует увеличить земельный банк до 120 тыс. га.