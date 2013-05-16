Депутаты предлагают ввести 10-летний мораторий на отмену льгот для аграриев

Член фракции Партии регионов Олег Царев, депутаты от фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина» Иван Кириленко и Василий Кравчук, а также внефракционный депутат Александр Домбровский предлагают Верховной Раде ввести мораторий сроком до 1 января 2023 года на внесение изменений в налоговое законодательство для агропромышленного комплекса, которые могут негативно повлиять на размер фиксированного сельскохозяйственного налога и на налог на добавленную стоимость в сфере сельского хозяйства.

Согласно внесенному ими законопроекту (№2959-1, зарегистрирован 15 мая 2013 года) «О моратории на внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части фиксированного сельскохозяйственного налога и особенностях взимания налога на добавленную стоимость для сельскохозяйственных предприятий (товаропроизводителей)», предложенный срок действия моратория совпадает с минимальным сроком аренды земли, принятым в Европейском Союзе. Депутаты считают, что введение подобного запрета позволит привлечь дополнительные инвестиции в сельское хозяйство страны, так как за указанный срок проходит полный цикл севооборота и окупается стоимость основных средств производства.

Как сообщал УНИАН, в мае украинские аграрные ассоциации обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой ввести 5-летний мораторий на внесение изменений в налоговое законодательство для агропромышленного комплекса.

По словам гендиректора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира Лапы, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн. При этом количество убыточных сельхозпредприятий вырастет до 50% с 17-30%.Сокращение валового объема производства сельхозпродукции составит 8-10%.

Справка УНИАН. Национальным планом действий на 2013 год предусмотрено вынесение на рассмотрение Верховной Рады проекта закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования фиксированного сельскохозяйственного налога и пересмотра льгот по оплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия.