В Беларуси заявляют об отсутствии ограничений для украинских кондитеров

Минск. Никаких нормативных документов, ограничивающих в Беларуси права украинских производителей кондитерских изделий, не существует.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом информационному агентству БелаПАН заявила начальник отдела бакалейно-кондитерских и других товаров управления потребительского рынка продовольственных товаров Министерства торговли Беларуси Татьяна Радкевич.

«Никаких ограничений, никаких документов, запрещающих торговым объектам принимать товары иностранного производства, нет», - подчеркнула Радкевич.

При этом она отметила, что существует утвержденный график поставок продукции белорусских предприятий «Коммунарка» и «Спартак» по областям, однако относительно реализации продукции никаких ограничений и поручений Минторг не осуществляет.

«Коммунарка» и «Спартак» сами снижают отпускные цены, проводят рекламу своего товара. Ведь реализация товаров зависит от человека – покупателя. Кто-то отдает предпочтение импортным товарам, кто-то – отечественным, человека не заставишь что-то купить. Мы только предлагаем, решает покупатель сам», - сказала Радкевич.

В Государственном таможенном комитете (ГТК) также подчеркнули, что таможенный контроль украинской кондитерской продукции во всех случаях осуществлялся в рамках действующего законодательства и компетенции таможенных органов.

В таможенном ведомстве подтвердили, что при ввозе в Беларусь украинской кондитерской продукции в отдельных случаях в ведомственных пунктах таможенного оформления (т.е. внутри страны, а не на границе) проводили формы таможенного контроля.

«Сроки проведения таможенного контроля, установленные Таможенным кодексом Таможенного союза, не превышались», - говорится в сообщении ГТК за подписью зампредседателя ведомства Сергея Борисюка.

Как сообщал УНИАН, президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк заявил о проблемах украинских производителей кондитерских изделий с реализацией продукции в Беларуси.

«От коллег в Беларуси мы знаем, что есть письмо, авторы которого ссылаются на поручение премьер-министра страны Михаила Мясниковича от 30 марта и на приказ Министерства торговли Беларуси от 4 апреля № 36 о реализации кондитерских изделий отечественного производства, где под персональную ответственность руководителей торговых объектов поручено обеспечить достижение удельного веса продаж отечественных кондитерских изделий не менее 85% от общего объема продаж», - сказал Балдынюк.

Он подчеркнул, что данное поручение нарушает двустороннее соглашение о торговле.

При этом он отметил, что сроки задержек украинской продукции на белорусской границе уменьшились, однако по-прежнему имеют место.

Проблемы с поставками в Беларусь возникли у украинских производителей кондитерских изделий в начале апреля. Ассоциация «Укркондпром», объединяющая украинских производителей кондитерских изделий, обращалась в украинские органы власти.

Вопрос уже поднимался в ходе апрельских переговоров членов правительства Украины с вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко.

В начале мая первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов дал обещание решить проблему поставок украинских кондитерских изделий в Беларусь.

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