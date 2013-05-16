В Госветфитослужбе считают, что украинцы не готовы платить за европейское качество

Заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский заявляет, что сегодня 60% украинских производителей могут выпускать продукцию, отвечающую европейским стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции “Украина - ЕС: на пути к общему будущему”.

“Если мы посмотрим на конъюнктуру рынка в Украине, то я должен сказать, что около 60% производителей на сегодняшний день могут производить продукцию, аналогичную по качеству и безопасности европейской. Но из этих 60% производят лишь 10%, потому что тот процент, который они могли бы производить, не находит своего потребителя на территории Украины”, - сказал Башинский.

По его словам, на сегодняшний день в больших торговых сетях больше всего покупают “сосиски по 6 грн за килограмм, где нет мяса, а не те, которые стоят 7 евро за килограмм”.

“Поэтому причину, почему на сегодняшний день мы не изготовляем продукцию, аналогичную стандартам европейской, не нужно искать в производителях, они могут это делать уже сегодня, но, прежде всего, они ищут тот сектор, который будет покупать, а не тот, который придется переделывать и находить другие рынки сбыта”, - сказал Башинский.

Он отметил, что Польша потеряла около 10% производства пищевых продуктов в течение 5 лет, поскольку предприятия были перепрофилированны из-за того, что не смогли отвечать европейским стандартам.

Но, по словам Башинского, потребители сразу почувствовали преимущества, продукты стали более качественными, увеличился ассортимент, а также потребители получили гарантии качества продукции.