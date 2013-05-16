Только 10% предприятий украинского пищепрома готовы к выходу на рынок ЕС

Украинским предприятиям необходимо, минимум, пять лет, чтобы приспособиться к выходу на европейские рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский на конференции “Украина - ЕС: на пути к общему будущему”.

“На сегодняшний день, по оценкам экспертов, нам необходимо, минимум, пять лет для того, чтобы мы вышли за предел, как говорят, прямой опасности”, - сказал он.

Башинский объяснил, что понятие прямой опасности включает в себя введение новых стандартов, некоторые предприятия не могут подтянуться к такому уровню, и им приходится или закрываться, или перепрофилироваться.

По его словам, тот вакуум, который образуется на рынке, будет заменен импортом, а поскольку Европейский Союз на сегодняшний день поддерживает экспорт как финансово, так и политически, то устанавливать паритет даже по ценовым категориям будет очень трудно, и украинские предприятия, отвечающие этим требованиям на сегодняшний день, попадают в зону риска.

Башинский отметил, что единственное, на что Украина сегодня может надеяться, это развитие сектора сельского хозяйства в сфере животноводства, где наблюдается прирост и снижение себестоимости.

Он отметил, что это связано с расширением рынков, увеличением экспорта в страны Близкого Востока и Азии.

По словам Башинского, на сегодняшний день проблематичным остается рынок России, от которого Украина зависит достаточно существенно.

“Но благодаря “окнам” в другие страны мира и пониманию того, что Украина может получить разрешение на право экспорта в ЕС, наши компании становятся более сильными морально, они начинают развиваться, вкладывать деньги в систему контроля, в новое оборудование, в обучение персонала. А это очень важно”, - сказал Башинский.

Он также сообщил, что на сегодняшний день количество предприятий, которые приспособились к условиям торговли на европейском уровне, не превышает 10%.

“У меня данные относительно приспособлений к новым требованиям ЕС в таких странах, как Польша, Словения, в процессе их вступления в ЕС, и я прекрасно понимаю, что без потерь на этом пути Украина обойтись не сможет”, - добавил Башинский.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Украине насчитывается более 17 тыс. операторов рынка пищевых продуктов, из которых около 2 тыс. уже имеют внедренные системы контроля, отвечающие требованиям ЕС.