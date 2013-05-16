Экспорт зерновых из Украины с начала маркетингового года составил 21,3 млн тонн

Украинские аграрии с начала 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 – июнь 2013) по состоянию на 16 мая поставили на внешние рынки 21,3 млн тонн зерновых культур, что на 13,9% больше, чем на аналогичную дату 2012 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к указанной дате Украина экспортировала 6,8 млн тонн пшеницы, что вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года. Экспорт кукурузы к 16 мая составил 12,4 млн тонн против 11,6 млн тонн за соответствующий прошлогодний период, ячменя – 2 млн тонн против 2,3 млн тонн.

В ведомстве со ссылкой на слова главы Минагропрода Николая Присяжнюка отметили, что суммарный экспорт за текущий МГ должен составить около 24 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Минагропрод и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году, причем объем экспорта может составить до 0,5 млн тонн.

В 2011/2012 МГ Украина экспортировала почти 22 млн тонн зерновых культур.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.